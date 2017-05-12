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  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане почти на 20% выросли цены на мясо
Предыстория: В Узбекистане картофель подорожал почти в четыре раза
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с начала мая мясо подорожало на 10, 15, а в некоторых местах и на 20 процентов, передает centralasian.org.

В частности, в Ташкенте баранина, которая продавалась 11 мая по 28 тысяч сумов за килограмм, подорожала до 32-34 тысяч сумов (1 доллар США по курсу «черного рынка» валют стоит около 8 тысяч сомов).

Продавцы мяса объясняют рост цен на баранину периодом окота. Сотрудник отделения Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Узбекистана связывает рост цен с тем, что заканчивается прошлогодний корм для скота.

Ранее сообщалось о том, что за последние месяцы картофель на рынках Узбекистана подорожал почти в четыре раза.

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