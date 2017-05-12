В Узбекистане почти на 20% выросли цены на мясо
- Узбекистан, общество
- 14:59, 12 мая 2017
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- Обновлено: 15:17, 12 мая 2017
В частности, в Ташкенте баранина, которая продавалась 11 мая по 28 тысяч сумов за килограмм, подорожала до 32-34 тысяч сумов (1 доллар США по курсу «черного рынка» валют стоит около 8 тысяч сомов).
Продавцы мяса объясняют рост цен на баранину периодом окота. Сотрудник отделения Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Узбекистана связывает рост цен с тем, что заканчивается прошлогодний корм для скота.
Ранее сообщалось о том, что за последние месяцы картофель на рынках Узбекистана подорожал почти в четыре раза.
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