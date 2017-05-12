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  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане могут перенести начало учебного года

CA-NEWS (KZ) - В Астане решается вопрос о переносе начала учебного года. Об этом сообщила вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева на брифинге в СЦК, сообщают казахстанские сми.

"Если говорить об Астане, в связи с EXPO-2017, действительно есть вероятность высокой нагрузки на дорожно-транспортную сеть. Поэтому Управление образования столицы вышло с предложением о том, что они хотят 1 сентября провести "Первый звонок" как обычно, но начать учебный год с 12 сентября", - пояснила Суханбердиева.

Вице-министр уточнила, что каждый город страны имеет право самостоятельно решать вопросы о переносе времени учебного года на своей территории. МОН РК может давать приказ, только когда это касается всей страны одновременно. Поэтому вопрос о переносе учебного года будет решать Управление образования совместно с акиматом столицы.

"Мы посмотрели по начальным классам, сколько будет дней дополнительных. Если пятидневка в начальной школе - им понадобится дополнительно 5 дней, для старших классов - дополнительно 8 дней. Как они будут проходить повторение темы, сейчас этот вопрос рассматривается, но еще на стадии переговоров", - уточнила вице-министр.

Напомним, выставка EXPO-2017 стартует 10 июня 2017 года и завершится 9 сентября.

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