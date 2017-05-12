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  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана во избежание депортации «заминировал» аэропорт «Домодедово»

CA-NEWS (UZ) - Пьяный гражданин Узбекистана решил избежать депортации из России, заявив в полицию о якобы минировании аэропорта "Домодедово" минувшей ночью. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Гражданин Узбекистана по решению суда подлежал выдворению за пределы России и в сопровождении приставов дошел до паспортного контроля в аэропорту "Домодедово", однако перед посадкой на рейс в Ташкент мужчина выпил много водки и других спиртных напитков и в таком состоянии отказался улетать на родину", - сказал источник.

После того, как посадка на рейс закончилась без него, мужчина попытался покинуть территорию аэропорта, однако пограничники не позволили ему этого сделать.

"Спустя некоторое время он предпринял еще одну попытку остаться в России и между 03:30 и 04:30 пятницы со своего мобильного телефона анонимно заявил в полицию о якобы минировании аэропорта. При этом он вызвал подозрение у проходившего мимо полицейского патруля, который его задержал", - рассказал источник.

Тем не менее, несмотря на ложное сообщение о якобы заложенной бомбе, в аэропорту были усилены меры безопасности.

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