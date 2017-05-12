РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Делегация парламента Китая посетит Таджикистан
CA-NEWS (TJ) - 15 мая Таджикистан посетит делегация парламента Китая, сообщают таджикские сми. Как сообщается, в ходе визита будут обсуждены вопросы сотрудничества парламентариев Таджикистана и Китая.

Делегация Всекитайского собрания народных представителей во главе с председателем комиссии по иностранным делам парламента КНР Пан Юнхе прибудет в Душанбе 15 мая. Делегацию приедет с трехдневным рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь нижней палаты парламента Таджикистана Мухаммадато Султонов.

В ходе визита делегацию парламента Китая примут спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров и высокопоставленные лица правительства Таджикистана.

Китайские парламентарии ознакомятся с достопримечательностями Душанбе, с работой Нурекской ГЭС и деятельностью совместного таджикско-китайского предприятия «Хуаксие Гаюр Цемент» в Яване.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×