Делегация парламента Китая посетит Таджикистан
- Таджикистан, политика
- 15:29, 12 мая 2017
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CA-NEWS (TJ) - 15 мая Таджикистан посетит делегация парламента Китая, сообщают таджикские сми. Как сообщается, в ходе визита будут обсуждены вопросы сотрудничества парламентариев Таджикистана и Китая.
Делегация Всекитайского собрания народных представителей во главе с председателем комиссии по иностранным делам парламента КНР Пан Юнхе прибудет в Душанбе 15 мая. Делегацию приедет с трехдневным рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь нижней палаты парламента Таджикистана Мухаммадато Султонов.
В ходе визита делегацию парламента Китая примут спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров и высокопоставленные лица правительства Таджикистана.
Китайские парламентарии ознакомятся с достопримечательностями Душанбе, с работой Нурекской ГЭС и деятельностью совместного таджикско-китайского предприятия «Хуаксие Гаюр Цемент» в Яване.
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