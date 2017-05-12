Делегация парламента Китая посетит Таджикистан

- 15 мая Таджикистан посетит делегация парламента Китая, сообщают таджикские сми. Как сообщается, в ходе визита будут обсуждены вопросы сотрудничества парламентариев Таджикистана и Китая.

Делегация Всекитайского собрания народных представителей во главе с председателем комиссии по иностранным делам парламента КНР Пан Юнхе прибудет в Душанбе 15 мая. Делегацию приедет с трехдневным рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь нижней палаты парламента Таджикистана Мухаммадато Султонов.

В ходе визита делегацию парламента Китая примут спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров и высокопоставленные лица правительства Таджикистана.

Китайские парламентарии ознакомятся с достопримечательностями Душанбе, с работой Нурекской ГЭС и деятельностью совместного таджикско-китайского предприятия «Хуаксие Гаюр Цемент» в Яване.