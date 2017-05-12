Певица Севинч надеется на укрепление узбекско-таджикских отношений (видео)

- Известная узбекская певица Севинч Муминова выразила надежду на укрепление узбекско-таджикских отношений. Об этом она сказала после концерта в городе Курган-Тюбе.

Севинч Муминова отметила, что с оптимизмом смотрит на будущее развитие узбекско-таджикских отношений. «Между Таджикистаном и Узбекистаном существовали и существуют добрососедские отношения. Значит, в будущем они будут еще крепче», - сказала она.

Концерт Севинч Муминовой в таджикском городе Курган-Тюбе состоялся в рамках проходящих в Таджикистане Дней культуры Узбекистана.

Таджикское гостеприимство, по ее словам, она почувствовала по прилету в аэропорт Душанбе. Певица уверена, что Дни культуры сближают народы, поэтому она ждет ответного визита таджикских деятелей культуры в Ташкент.

Дни культуры Узбекистана в Таджикистане проходят после многолетнего перерыва. В 1998 году между странами было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере культуры. В том же году состоялись первые и последние Дни культуры Таджикистана в Ташкенте.