В странах СНГ появится единая база данных заключенных

CA-NEWS (CA) - Пенитенциарные службы государств СНГ создадут общую базу данных осужденных за тяжкие преступления на территории стран Содружества, что в числе прочего поможет отслеживать террористов и экстремистов, сообщает в пятницу «Российская газета».

Это решение было принято на заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ, которое прошло в Минске. Как сообщил «РГ» в кулуарах совещания заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко, подобная база может быть создана в течение полугода.

«Создание общих информационных баз данных по террористам, экстремистам, а также осужденным за иные тяжкие преступление - это один из важных проектов совета, - сказал Валерий Максименко. - У таких людей не должно быть возможности после освобождения спокойно пересекать границы наших стран - без учета и контроля, и продолжать свою преступную деятельность».

Ранее представители тюремных служб некоторых стран СНГ предлагали включить в общую базу данных не только имена осужденных и отпечатки пальцев, но также ДНК или какую-то биометрическую информацию, позволяющую вычислить преступника, скажем, по глазам, отмечает издание.