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  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Bloomberg: Саудовская Аравия намерена инвестировать $40 млрд в экономику США
CA-NEWS (CA) - Саудовская Аравия намерена укрепить связи с администрацией президента Дональда Трампа и инвестировать $40 млрд в экономику США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Инвестиции могут быть обнародованы уже на следующей неделе, что совпадет с визитом президента США в королевство, сообщают источники, желающие остаться неизвестными, так как информация является частной.

Средства должны быть выделены Фондом национального благосостояния королевства. О предполагаемых инвестициях может быть официально объявлено в начале следующей недели во время официального визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Источник в Белом доме подтвердил информацию о ведущихся переговорах. По данным источника, за этот вопрос отвечает зять президента США и его советник Джаред Кушнер.

Поездка в Саудовскую Аравию станет первым зарубежным визитом Дональда Трампа. После Эр-Рияда президент США намерен отправиться в Израиль и Ватикан.

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