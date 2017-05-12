Bloomberg: Саудовская Аравия намерена инвестировать $40 млрд в экономику США
- Азия и мир, экономика
- 16:11, 12 мая 2017
- Просмотров: 356
CA-NEWS (CA) - Саудовская Аравия намерена укрепить связи с администрацией президента Дональда Трампа и инвестировать $40 млрд в экономику США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Инвестиции могут быть обнародованы уже на следующей неделе, что совпадет с визитом президента США в королевство, сообщают источники, желающие остаться неизвестными, так как информация является частной.
Средства должны быть выделены Фондом национального благосостояния королевства. О предполагаемых инвестициях может быть официально объявлено в начале следующей недели во время официального визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Источник в Белом доме подтвердил информацию о ведущихся переговорах. По данным источника, за этот вопрос отвечает зять президента США и его советник Джаред Кушнер.
Поездка в Саудовскую Аравию станет первым зарубежным визитом Дональда Трампа. После Эр-Рияда президент США намерен отправиться в Израиль и Ватикан.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь