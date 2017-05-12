РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Самый толстый человек Китая перенес операцию для похудения (фото)
Предыстория: Китайская компания выплачивает премию за похудение: по $14 за 500 гр

CA-NEWS (CA) - В третьей народной больнице китайкого города Чэнду 26-летний житель города Ухань провинции Хубэй перенес операцию для похудения, сообщает в пятницу, 12 мая газета «Жэньминь жибао».

Три месяце назад мужчину привезли в Чэнду на машине скорой помощи, в то время его вес составлял 265 кг, он был самым толстым человеком в Китае. После изнурительных ежедневных тренировок, его вес снизился до 220 кг.

После избавления от тяжелой дыхательной недостаточности и низкого содержания кислорода в крови, он наконец смог попасть на операционный стол. По предварительным итогам, в результате хирургического вмешательства его вес должен снизиться до приблизительно 110 кг.

print
Комментарии (4)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Baikesha123
17:24, 12 мая 2017
Вряд ли этот человек вообще работал в той компании где проходит эта акция. Акция только в одной компании а не во всем Китае
Нет аватара
hirosima06
17:21, 12 мая 2017
Цитата: natan.paul 17:05, 12.05.2017
В Китае акция 14 долларов США за 500 гр лишнего веса. Более 28 тыс долларов США заработал китаец!
что у вас с математикой? у него приблизительно вырезали 110 кг жира 28 $ за кг = 3 080 $
Нет аватара
Upup
17:17, 12 мая 2017
Нет аватара
natan.paul
17:05, 12 мая 2017
В Китае акция 14 долларов США за 500 гр лишнего веса. Более 28 тыс долларов США заработал китаец!
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×