Самый толстый человек Китая перенес операцию для похудения (фото)

CA-NEWS (CA) - В третьей народной больнице китайкого города Чэнду 26-летний житель города Ухань провинции Хубэй перенес операцию для похудения, сообщает в пятницу, 12 мая газета «Жэньминь жибао».

Три месяце назад мужчину привезли в Чэнду на машине скорой помощи, в то время его вес составлял 265 кг, он был самым толстым человеком в Китае. После изнурительных ежедневных тренировок, его вес снизился до 220 кг.

После избавления от тяжелой дыхательной недостаточности и низкого содержания кислорода в крови, он наконец смог попасть на операционный стол. По предварительным итогам, в результате хирургического вмешательства его вес должен снизиться до приблизительно 110 кг.

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