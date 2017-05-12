Самый толстый человек Китая перенес операцию для похудения (фото)
- Азия и мир, общество
- 16:40, 12 мая 2017
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CA-NEWS (CA) - В третьей народной больнице китайкого города Чэнду 26-летний житель города Ухань провинции Хубэй перенес операцию для похудения, сообщает в пятницу, 12 мая газета «Жэньминь жибао».
Три месяце назад мужчину привезли в Чэнду на машине скорой помощи, в то время его вес составлял 265 кг, он был самым толстым человеком в Китае. После изнурительных ежедневных тренировок, его вес снизился до 220 кг.
После избавления от тяжелой дыхательной недостаточности и низкого содержания кислорода в крови, он наконец смог попасть на операционный стол. По предварительным итогам, в результате хирургического вмешательства его вес должен снизиться до приблизительно 110 кг.
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