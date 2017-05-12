В Астане пришли выселять из дома, обклеенного портретами Назарбаева

- В Астане судебные исполнители пришли сносить дом Уябаевых в центре города, стены которого Несипкуль Уябаева несколько дней назад обклеила портретами президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По словам соседки Гульжазиры Мадановой, полицейские взломали дверь дома ломом. Несипкуль не открывала и плеснула солярку на дверь, чтобы остановить снос. «Несипкуль Уябаева угрожала, что подожжет дверь, и случайно обожгла руку», - сказала она.

Раушан Уябаева требует у пришедших документы, на основании которых они проводят свои действия. Вооруженные резиновыми дубинками сотрудники полиции поначалу препятствовали журналистам работать на месте.

Дом Уябаевой находится в бывшем садоводческом товариществе «Майский». В доме проживает семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Владелица дома рассказала, что сначала местные власти предлагали им компенсацию в $400, позже сумма выросла до 4,7 млн тенге, но и этой суммы не хватит на покупку нового жилья.

21 апреля в Астане на совещании по вопросам подготовки к международной выставке «ЭКСПО» Назарбаев возмутился наличием старых домов в центре столицы, которые портят вид города.