Bentley выпустит машины с отделкой из грибов, медуз и протеиновой кожи для вегетарианцев

CA-NEWS (CA) - Автомобильная компания Bentley начинает разрабатывать для отделки салонов своих автомобилей искусственную кожу, созданную на основе протеина, грибов и медуз. Это решение принято, чтобы угодить запросам покупателей-веганов, сообщает британское издание Auto Express со ссылкой на директора по дизайну компании Штефана Зилаффа.

Производитель автомобилей класса люкс известен своими роскошными интерьерами. Выступая в автомобильной встрече Зилафф сказала, что потребительский спрос убедил команду дизайнеров исследовать альтернативы традиционным материалам.

«Вы не можете продать такой продукт, как Bentley, с отделкой из двадцати видов шкур, кому-то с вегетарианским образом жизни. Мы говорили с этими клиентами, особенно в Калифорнии, и они спрашивают у нас, что мы можем им предложить в качестве альтернативы. Мы используем множество решений под заказ, поэтому хотим что-то предложить и этим клиентам, ведь они сейчас на пике тренда», - сказала Зилафф.

«Вскоре мы представим Bentley с отделкой для веганов. Сенсация в мире роскоши - кожа на основе протеинов, кожи из грибов и выжимки из медуз», - уточнила менеджер компании.

Зилафф также рассказал, что в компании изучают технологии электрокаров и, возможно, возьмут их на вооружение. Она отказалась предоставить информацию предполагаемой даты выпуска новых видов материалов.