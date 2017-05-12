РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Bentley выпустит машины с отделкой из грибов, медуз и протеиновой кожи для вегетарианцев

CA-NEWS (CA) - Автомобильная компания Bentley начинает разрабатывать для отделки салонов своих автомобилей искусственную кожу, созданную на основе протеина, грибов и медуз. Это решение принято, чтобы угодить запросам покупателей-веганов, сообщает британское издание Auto Express со ссылкой на директора по дизайну компании Штефана Зилаффа.

Производитель автомобилей класса люкс известен своими роскошными интерьерами. Выступая в автомобильной встрече Зилафф сказала, что потребительский спрос убедил команду дизайнеров исследовать альтернативы традиционным материалам.

«Вы не можете продать такой продукт, как Bentley, с отделкой из двадцати видов шкур, кому-то с вегетарианским образом жизни. Мы говорили с этими клиентами, особенно в Калифорнии, и они спрашивают у нас, что мы можем им предложить в качестве альтернативы. Мы используем множество решений под заказ, поэтому хотим что-то предложить и этим клиентам, ведь они сейчас на пике тренда», - сказала Зилафф.

«Вскоре мы представим Bentley с отделкой для веганов. Сенсация в мире роскоши - кожа на основе протеинов, кожи из грибов и выжимки из медуз», - уточнила менеджер компании.

Зилафф также рассказал, что в компании изучают технологии электрокаров и, возможно, возьмут их на вооружение. Она отказалась предоставить информацию предполагаемой даты выпуска новых видов материалов.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×