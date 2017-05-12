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  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае рыбак поймал редкую рыбу весом 225 кг, которую продал за $12 тыс (фото)

CA-NEWS (CA) - Пограничный отряд полиции китайского города Цзямусы провинции Хэйлунцзян сообщил, что в 10 мая рыбак из города Фуюань поймал в пограничной китайско-российской реке трехметровую рыбу калугу весом около 225 кг, и продал ее за 86 тысяч юаней ($12,4 тыс.), сообщает газета «Жэньминь жибао».

Эта крупнейшая пресноводная рыба в Китае в основном водится в бассейне реки Хэйлунцзян. Города Фуюань и Тунцзян являются главными местами обитания данной рыбы, но из-за снижения уровня воды и чрезмерного вылова, теперь дикая калуга - большая редкость.

Калуга является древним видом рыб из мелового периода. Она существовала, когда на Земле обитали динозавры, за что получила название «живое водное ископаемое», отмечает издание.

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