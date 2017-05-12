В Карши взорвался автомобиль с газовым баллоном (фото)

CA-NEWS (UZ) - В городе Карши Кашкадариьнской области взорвался автомобиль, работавший на сжатом газе (метан). От взрыва баллона, установленного в авто, двое людей получили ранения разной степени тяжести, ещё двое пассажиров не выжили в результате взрыва. От машины осталась лишь гора металлолома.

Пользователи соцсетей выложили фотографии того, что осталось после автомобиля. По словам очевидцев, погибли два пассажира, находившиеся в заднем салоне авто. Их разорвало пополам, сообщают пользователи. Водитель и пассажир переднего салона получили ранения.

По словам пользователей, вероятной версией случившегося могло стать повышение температуры воздуха и некачественный баллон.

Напомним, что Узбекистан к концу 2017 года планировал перевести более 74 тыс. единиц автомобильного транспорта на потребление природного газа.