РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Карши взорвался автомобиль с газовым баллоном (фото)

CA-NEWS (UZ) - В городе Карши Кашкадариьнской области взорвался автомобиль, работавший на сжатом газе (метан). От взрыва баллона, установленного в авто, двое людей получили ранения разной степени тяжести, ещё двое пассажиров не выжили в результате взрыва. От машины осталась лишь гора металлолома.

Пользователи соцсетей выложили фотографии того, что осталось после автомобиля. По словам очевидцев, погибли два пассажира, находившиеся в заднем салоне авто. Их разорвало пополам, сообщают пользователи. Водитель и пассажир переднего салона получили ранения.

По словам пользователей, вероятной версией случившегося могло стать повышение температуры воздуха и некачественный баллон.

Напомним, что Узбекистан к концу 2017 года планировал перевести более 74 тыс. единиц автомобильного транспорта на потребление природного газа.

18425096_2281707912053784_420361184166296226_n

18403675_2281708072053768_7034116762691997788_n

17861945_2281707998720442_6975335491036549441_n

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×