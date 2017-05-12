РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Медиков в Атырау судят за смерть роженицы и ребенка

CA-NEWS (KZ) - В Атырау начался процесс по делу о смерти роженицы и ее ребенка в городском родильном доме, сообщает ATPress.kz.

Как сообщается, жительница Индерского района, 32-летняя Гульдана Жекенова, скончалась в декабре прошлого года во время родов. Ее ребенка спасти тоже не удалось. Родственники погибшей обвинили во всем врачей, после чего трагический случай получил широкий общественный резонанс.

Расследованием причин гибели Жекеновой и ее ребенка занялась специальная комиссия, результаты которого передали в правоохранительные органы. По итогам досудебного расследования на скамье подсудимых оказались три медика: акушер и два врача из городского роддома. Они обвиняются по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека". Им грозит до пяти лет лишения свободы.

"По версии следствия, несмотря на тяжелое состояние роженицы, сопровождающееся физическими муками, дежурные врачи не выполнили свои прямые обязанности. Зная, что пациентке необходимо оперативное вмешательство, не предприняли никаких мер. В результате Жекеновой стало хуже, и она скончалась от разрыва матки", - сообщили изданию в пресс-службе Атырауского областного суда.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×