Медиков в Атырау судят за смерть роженицы и ребенка

CA-NEWS (KZ) - В Атырау начался процесс по делу о смерти роженицы и ее ребенка в городском родильном доме, сообщает ATPress.kz.

Как сообщается, жительница Индерского района, 32-летняя Гульдана Жекенова, скончалась в декабре прошлого года во время родов. Ее ребенка спасти тоже не удалось. Родственники погибшей обвинили во всем врачей, после чего трагический случай получил широкий общественный резонанс.

Расследованием причин гибели Жекеновой и ее ребенка занялась специальная комиссия, результаты которого передали в правоохранительные органы. По итогам досудебного расследования на скамье подсудимых оказались три медика: акушер и два врача из городского роддома. Они обвиняются по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека". Им грозит до пяти лет лишения свободы.

"По версии следствия, несмотря на тяжелое состояние роженицы, сопровождающееся физическими муками, дежурные врачи не выполнили свои прямые обязанности. Зная, что пациентке необходимо оперативное вмешательство, не предприняли никаких мер. В результате Жекеновой стало хуже, и она скончалась от разрыва матки", - сообщили изданию в пресс-службе Атырауского областного суда.



