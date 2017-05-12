Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин провели официальную встречу (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин 12 мая провели официальную встречу в здании Всекитайского совета народных представителей, сообщает УзА.

«Я безмерно рад встретиться с Вами в Пекине. В этом году исполняется 25 лет установлению дипломатических связей между нашими государствами, что служит основой для динамичного развития нашего сотрудничества. Благодарен Вам за то, что сопровождали меня в ходе моего пребывания в 2016 году в Бухаре. Нас радует нынешнее последовательное развитие нашего сотрудничества во всех сферах», — сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин отметил, что Узбекистан — одна из первых стран, поддержавших и участвовавших в инициативе «Один пояс — один путь». По его словам, Китай хочет расширить сотрудничество с Узбекистаном по наращиванию сотрудничества в сфере инвестиций, строительства индустриальных парков и развития инфраструктуры.

По итогам встречи Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию между Узбекистаном и Китайской Народной Республикой. Также подписаны межправительственные соглашения о техническом сотрудничестве, международном автомобильном сообщении.

Стороны обменялись межправительственными нотами о финансировании проектов по повышению качества образования в общеобразовательных школах, оснащению сферы здравоохранения современным медоборудованием. Были подписаны Меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества между субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, план сотрудничества в межведомственном обмене в сфере сельского хозяйства на 2018-2020 годы.

Визит Мирзиёева в Китай продолжается.