В Великобритании похитили рукописный приквел «Гарри Поттера» за $32 тыс.

CA-NEWS (CA) - В результате кражи со взломом в Бирмингеме исчез приквел к эпопее о Гарри Поттере, который Джоан Роулинг написала на почтовой открытке, сообщает Би-би-си.

Текст был написан карандашом на обеих сторонах открытки формата А5 девять лет назад и продан на аукционе за 25 тысяч фунтов ($32,1 тыс.).

У этого приквела нет названия. В тексте рассказывается об отце Гарри Джемсе Поттере и его крестном отце Сириусе Блэке, действие происходит за три года до рождения Гарри Поттера.

Текст и ювелирные украшения были украдены в период с 13 по 24 апреля, заявили в полиции Западного Мидленда.

Полиция выпустила специальное заявление с просьбой сообщать любую информацию, связанную с этим преступлением.

PLEASE DON'T BUY THIS IF YOU'RE OFFERED IT. Originally auctioned for @englishpen, the owner supported writers' freedoms by bidding for it. https://t.co/ljEQyyj9yY