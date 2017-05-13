В Великобритании похитили рукописный приквел «Гарри Поттера» за $32 тыс.

CA-NEWS (CA) - В результате кражи со взломом в Бирмингеме исчез приквел к эпопее о Гарри Поттере, который Джоан Роулинг написала на почтовой открытке, сообщает Би-би-си.

Текст был написан карандашом на обеих сторонах открытки формата А5 девять лет назад и продан на аукционе за 25 тысяч фунтов ($32,1 тыс.).

У этого приквела нет названия. В тексте рассказывается об отце Гарри Джемсе Поттере и его крестном отце Сириусе Блэке, действие происходит за три года до рождения Гарри Поттера.

Текст и ювелирные украшения были украдены в период с 13 по 24 апреля, заявили в полиции Западного Мидленда.

Полиция выпустила специальное заявление с просьбой сообщать любую информацию, связанную с этим преступлением.

PLEASE DON'T BUY THIS IF YOU'RE OFFERED IT. Originally auctioned for @englishpen, the owner supported writers' freedoms by bidding for it. https://t.co/ljEQyyj9yY — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 12, 2017

«Пожалуйста, не покупайте рукопись, если вам предложат сделать это», — написала на своей официальной странице в Twitter Роулинг. К своей записи писательница также прикрепила сообщение сотрудников правопорядка, которые обратились за помощью в поиске приквела к поклонниками серии книг о «Гарри Поттере».

«Единственные люди, которые могут купить эти уникальные записи, — истинные поклонники «Гарри Поттера», — заявил констебль полиции графства Уэст-Мидлендс Пол Яунси. «Мы просим всех, кому предложат купить эту рукопись, обратиться в полицию», — заключил он.

Приквел был среди нескольких литературных работ, пожертвованных их авторами для акциона 2008 года в помощь английскому пен-клубу.