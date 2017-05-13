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  13 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Азербайджане суд заблокировал сайты нескольких СМИ, критикующих власти страны

CA-NEWS (CA) - Бакинский суд принял решение заблокировать сайты aзербайджанской службы "Радио Свобода" и четырех местных СМИ, критикующих власти страны: газеты оппозиционной партии ПНФА "Азадлыг" и вещающих в интернете телеканалов "Мейдан ТВ", "Туран ТВ" и "Азербайджан сааты", сообщает Reuters.

Решение было принято на основе обращения Министерства транспорта и связи, к которому обратилась Генеральная прокуратура Азербайджана.

Генпрокуратура обвинила СМИ, сайты которых были заблокированы, в попытке организации массовых беспорядков, деструктивных действиях, нацеленных на нарушение общественной стабильности, поддержке радикальных религиозных групп и размещении запрещенной информации, а также в подрыве охраняемых законом интересов государства и общества.

Адвокат ответчиков Самед Рагимов сказал Reuters, что решение суда противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и сайты указанных СМИ не могут быть блокированы.

"В публикациях, вызывавших претензии Минсвязи, нет ничего нарушающего законные интересы общества и государства. Материалы не содержали никаких призывов к религиозному радикализму или другим противоправным действиям. Мы намерены подать апелляционную жалобу на это решение суда", - сказал адвокат.

Блокировка сайтов является постоянной и может быть отменена только по решению Министерства связи Азербайджана.

Сайт "Радио Свобода" уже подвергался блокировке, а в конце 2015 года полиция провела в его офисе обыск. В результате радиостанция решила закрыть свой офис.

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