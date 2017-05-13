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  13 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана из-за коррупции провел масштабные чистки в правительстве и прокуратуре и МВД (видео)
Предыстория: Генпрокурор Туркменистана был уволен за невыполнение указа президента собрать деньги на Азиаду, - СМИ

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане были арестованы десятки работников прокуратуры и МВД, а также ряд чиновников, сообщает издание «Хроника Турменистана» со ссылкой на местное телевидение.

В ходе расширенного заседания кабинета министров Туркменистана 12 мая председатель Верховного суда Бегенч Чарыев доложил об итогах антикоррупционной проверки среди силовиков и чиновников. Был показан видеосюжет с рассказом о результатах кампании, где были продемонстрированы роскошные дома и квартиры арестованных, а также пачки денег, золотые украшения и слитки, обнаруженные при обыске.

Все арестованные уже дали признательные показания.

Среди арестованных, помимо работников прокуратуры и МВД, также есть работники, занимавшие руководящие посты в нефтегазовой сфере, руководители дирекции по возведению газохимических объектов концерна «Туркменгаз», руководство Байрамалийского подразделения Ассоциации пищевой промышленности, руководство Бахарлинского цементного завода объединения «Туркменцемент» министерства промышленности.

Все «деньги и имущество, нажитые преступным путем, перешли к государству», сообщается в репортаже.

При этом экс-генерального прокурора Аманмырата Халлыева среди арестованных не было. 4 мая его уволил глава государства, обвинив в том, что Халлыев не смог предотвратить взяточничество в подконтрольном ведомстве. По данным туркменской службы радио Свобода «Азатылк», Халлыев был арестован вместе с 50 силовиками, среди них работники прокуратуры и МВД.

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Комментарии (6)
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pandro
13:37, 13 мая 2017
у на с КР, аппарат президента 80% в карман положил б, а осталное вбюджет, через пол года коррупционер на свободе!
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aslanbbv
13:01, 13 мая 2017
Где мой комментарий акипресс?!!!!
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Logika
11:49, 13 мая 2017
Нет, подвига Мирзиеева
ему не повторить.
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aslanbbv
11:25, 13 мая 2017
Что за хрень акипресс?
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aslanbbv
11:25, 13 мая 2017
Наши не смогли как они 100 пудово потому что сами коррупц
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aslanbbv
11:15, 13 мая 2017
Молодцы! Туркмены а наши сними за одно в коррупции плавают
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