Президент Туркменистана из-за коррупции провел масштабные чистки в правительстве и прокуратуре и МВД (видео)

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане были арестованы десятки работников прокуратуры и МВД, а также ряд чиновников, сообщает издание «Хроника Турменистана» со ссылкой на местное телевидение.

В ходе расширенного заседания кабинета министров Туркменистана 12 мая председатель Верховного суда Бегенч Чарыев доложил об итогах антикоррупционной проверки среди силовиков и чиновников. Был показан видеосюжет с рассказом о результатах кампании, где были продемонстрированы роскошные дома и квартиры арестованных, а также пачки денег, золотые украшения и слитки, обнаруженные при обыске.

Все арестованные уже дали признательные показания.

Среди арестованных, помимо работников прокуратуры и МВД, также есть работники, занимавшие руководящие посты в нефтегазовой сфере, руководители дирекции по возведению газохимических объектов концерна «Туркменгаз», руководство Байрамалийского подразделения Ассоциации пищевой промышленности, руководство Бахарлинского цементного завода объединения «Туркменцемент» министерства промышленности.

Все «деньги и имущество, нажитые преступным путем, перешли к государству», сообщается в репортаже.

При этом экс-генерального прокурора Аманмырата Халлыева среди арестованных не было. 4 мая его уволил глава государства, обвинив в том, что Халлыев не смог предотвратить взяточничество в подконтрольном ведомстве. По данным туркменской службы радио Свобода «Азатылк», Халлыев был арестован вместе с 50 силовиками, среди них работники прокуратуры и МВД.