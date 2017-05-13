Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве Туркменистана, сообщает в пятницу, 12 мая пресс-службы главы государства.

Соответствующие Указы и Постановления были подписаны главой государства на расширенном заседании Кабинета Министров страны, посвященном итогам социально-экономического развития за четыре месяца 2017 года.

Так, Указом президента, Мухамметмырат Айдогдыев назначен заместителем председателя кабинета министров Туркменистана по вопросам промышленности и освобожден от должности председателя государственного концерна «Туркменхимия».

Батыр Атдаев освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров, курирующего торговый комплекс и предпринимательство, в связи с переходом на другую работу.

Указом главы государства, в соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана, советник юстиции Батыр Атдаев назначен генеральным прокурором Туркменистана.

Оразмырат Гурбанназаров назначен заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана и освобожден от должности хякима Дашогузского велаята. Он будет курировать сферу торговли и государственно-частного партнёрства.

Мерген Аннабаев освобожден от должности председателя государственного комитета Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам за серьезные недостатки, допущенные в работе.

Новым председателем госкомитета Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам назначен Батырмырат Оразмырадов.

Язгелди Аннаев освобожден от должности генерального директора государственного объединения «Туркмен атлары».

На этом посту его сменил Мергеннепес Аннанепесов, ранее занимавший пост заместителя генерального директора гособъединения «Туркмен атлары».

Также Маммет Байрамгулыев назначен хякимом Дашогузского велаята, и освобожден от должности хякима города Дашогуза.

Новым генеральным прокурором Туркменистана стал Батыр Атдаев, ранее занимавший должность заместителя председателя кабинета министров по вопросам торговли и внешнеэкономических связей. Меджлис (парламент) Туркменистана уже утвердил кандидатуру.

Напомним, прежний генпрокурор Аманмырат Халлыев был уволен 4 мая в связи с коррупцией в прокуратуре. По данным туркменской службы радио Свобода «Азатлык», Халлыев арестован, однако официально об этом объявлено не было.