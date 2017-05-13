Миллиардер из России отказался выплачивать экс-жене $586 млн по решению лондонского суда

CA-NEWS (CA) - Российский миллиардер Фархад Ахмедов заявил, что не будет платить своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой 453 миллионов фунтов по решению Высокого суда Лондона, сообщает РБК.

«Данный вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у меня давным-давно ничего нет. Я не гражданин Великобритании, мне там давно уже нечего ловить», — заявил бизнесмен изданию.

Он добавил, что «британские суды всегда на стороне жен, особенно богатых мужей, чтобы эти бывшие жены тратили отсуженные деньги в Англии».

11 мая Высокий суд Лондона обязал Фархада Ахмедова выплатить его бывшей жене 453 миллиона фунтов стерлингов, или 41,5 процента его состояния. Издание Financial Times назвало компенсацию крупнейшей в истории бракоразводных процессов Лондона, пишет РБК.

Азербайджанский сайт Haqqin.az писал, что Фархад Ахмедов развелся с женой в России в 2000 году, однако Татьяна Ахмедова в последующие годы пыталась оспорить законность развода и, в свою очередь, подать на развод в Великобритании.