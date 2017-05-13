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  13 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный Курултай казахов пройдет в Астане в июне
CA-NEWS (KZ) - Представители казахских диаспор из 38 стран примут участие во Всемирном курултае казахов в Астане 22-25 июня этого года, сообщает пресс-служба правительства.

Первый заместителя премьер-министра Казахстана Аскар Мамин отметил, что с 1992 года Курултай проводится один раз в пять лет. Торжественное открытие пятого Курултая состоится 23 июня в Назарбаев Университете.

В работе пятого Курултая примут участие 350 зарубежных представителей казахской диаспоры из 38 стран мира, а также 370 представителей казахстанской интеллигенции и Всемирной ассоциации казахов.

В рамках Курултая состоится международная конференция «Халифа Алтай и возвращение истории», для делегатов будет организована экскурсия по достопримечательностям столицы, посещение межународной выставки ЭКСПО-2017, комплекса «Этноауыл».

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Комментарии (2)
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tusha
11:47, 13 мая 2017
да здравствует курултай бауров всего мира!............
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belkavkolese
11:44, 13 мая 2017
Почему бы и нам не провести такой курултай?
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