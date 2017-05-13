Всемирный Курултай казахов пройдет в Астане в июне

- Представители казахских диаспор из 38 стран примут участие во Всемирном курултае казахов в Астане 22-25 июня этого года, сообщает пресс-служба правительства.

Первый заместителя премьер-министра Казахстана Аскар Мамин отметил, что с 1992 года Курултай проводится один раз в пять лет. Торжественное открытие пятого Курултая состоится 23 июня в Назарбаев Университете.

В работе пятого Курултая примут участие 350 зарубежных представителей казахской диаспоры из 38 стран мира, а также 370 представителей казахстанской интеллигенции и Всемирной ассоциации казахов.

В рамках Курултая состоится международная конференция «Халифа Алтай и возвращение истории», для делегатов будет организована экскурсия по достопримечательностям столицы, посещение межународной выставки ЭКСПО-2017, комплекса «Этноауыл».