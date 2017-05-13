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  13 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Microsoft и «Лаборатория Касперского» прокомментировали хакерские атаки по всему миру

CA-NEWS (CA) - Специалисты компании «Лаборатория Касперского» зафиксировали порядка 45 тыс. попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России», — отмечается в сообщении. По информации «Лаборатории Касперского», заражения происходили через программу-шифровальщик под названием «WannaCry».

«Как показал анализ, атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010», — говорится в сообщении. «Затем на зараженную систему устанавливался руткит, используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик», — отметили в компании.

По данным экспертов, за расшифровку данных хакеры требуют заплатить выкуп в размере $600 в криптовалюте Bitcoin. Чтобы снизить риски заражения специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют компаниям предпринять ряд мер. В частности, компания предлагает установить официальный патч от Microsoft, «который закрывает используемую в атаке уязвимость».

В компании Microsoft также прокомментировали хакерские атаки.

«Сегодня наши специалисты добавили обнаружение и защиту от новой вредоносной программы, известной как Ransom: Win32.WannaCrypt. В марте мы также представили дополнительную защиту от вредоносного ПО подобного характера вместе с обновлением безопасности, которое предотвращает распространение вредоносного ПО по сети», — говорится в заявлении.

В компании также отметили, что пользователи «бесплатного антивируса» и «обновленной версии Windows защищены». По словам представителей компании, специалисты работают с пользователями, чтобы «предоставить дополнительную помощь».

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