Полиция Астаны изучила видео «фокуса с 10-тысячной купюрой» в местном магазине

- Полиция изучила видео "фокуса с 10-тысячной купюрой" в магазине Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

"По данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление лиц. Заявление от граждан не поступало", - сообщила пресс-секретарь ДВД Софья Колышбекова.

Отметим, ранее в группе Facebook "Астана - Что? Где? Когда?" появилось видео, на котором мужчина протягивает купюру в десять тысяч тенге продавцу, и продавец, не забрав деньги, выдает сдачу. Это видео опубликовала пользователь Багым Осмоналиева.

"Хотелось бы порекомендовать гражданам, представителям сферы торговли быть внимательными и бдительными при расчете", - добавила Колышбекова. Отметим, подобные случаи обмана продавцов уже встречались в Алматы и других городах. В некоторых случаях продавцы подавали заявления в полицию по факту мошенничества.