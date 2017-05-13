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  13 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана поручил разработать программу борьбы с коррупцией и взяточничеством
Предыстория: Президент Туркменистана из-за коррупции провел масштабные чистки в правительстве и прокуратуре и МВД (видео)

CA-NEWS (TM) - президент туркменистана подписывает В Туркменистане будет разработана программа борьбы с коррупцией и взяточничеством. Соответствующее поручение государственному совету безопасности и Меджлису (парламенту) Туркменистана дал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает 12 мая пресс-служба главы государства.

Выступая на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за четыре месяца этого года, глава государства отметил, что результаты проведенных проверок факты выявили факты взяточничества и коррупции среди работников правохранительных учреждений, а также в других ведомствах.

Президент подчеркнул, что взяточничество и коррупция приводят к снижению эффективности деятельности государственных структур и общества, замедлению роста экономики, создают серьезные препятствия на пути государственного развития.

Бердымухамедов сообщил, что в целях борьбы с взяточничеством и коррупцией, поручил государственному совету безопасности совместно с Меджлисом Туркменистана в короткие сроки разработать программу борьбы с коррупцией и взяточничеством и представить ее на утверждение.

По словам главы государства, главной целью этой программы должно стать устранение в обществе причин и условий возникновения коррупции. Президент Туркменистана также высказался за пересмотр соответствующих законов и усиление наказание за взяточничество и коррупцию. По мнению главы государства, было бы правильным предусмотреть , в соответствующих законах, отмену помилования для лиц уличённых во взяточничестве.

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