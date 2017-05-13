У уроженца Кыргызстана в Москве нашли бомбу, аналогичную взорвавшейся в петербургском метро

CA-NEWS (KG) - У уроженца Кыргызстана Мухамадюсупа Эрматова при обыске нашли взрывное устройство, аналогичное использованному при теракте в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.

«По словам брата подозреваемого, тот сам принес это взрывное устройство. При этом он получил его от смертника», - пояснил следователь.

Адвокат подтвердил, что взрывное устройство нашли в квартире, где жил его подзащитный. «Но он арендовал эту квартиру вместе с еще семью людьми. Нет никаких доказательств, что оно принадлежит именно ему», - заявил защитник.

Он также отрицает свою причастность к взрыву в метро Санкт-Петербурга

Суд арестовал Эрматова до 10 июля, согласившись с доводами следователя, что на свободе подозреваемый сможет договориться с пока еще не установленными соучастниками о противодействии расследованию. При этом Эрматов отрицает свою причастность к взрыву в метро, а его защита намерена обжаловать арест.

Эрматова задержали накануне в Москве за незаконный оборот взрывчатки. Он родился в Кыргызстане, а в Санкт-Петербурге жил по адресу временной регистрации. Его подозревают по статьям «Терроризм» и «Незаконный оборот оружия».

Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» прогремел днем 3 апреля. В результате погибли 16 человек, включая смертника Акбарджона Джалилова. Еще одну бомбу, найденную на станции «Площадь Восстания», удалось обезвредить.

Всего по подозрению в причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта, но его имя пока не называется.