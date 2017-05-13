В России задержан родственник экс-командира ОМОН Таджикистана, «министра войны» ИГ

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Адыгее родственника бывшего командира ОМОН Таджикистана Гулмурода Халимова, который с 2015 года является «министром войны» террористической группировки «Исламское государство». В отношении задержанного выходца из Центральной Азии возбуждено уголовное дело за вербовку в ряды террористической организации, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Адыгее.

«По имеющимся данным, задержанный вербовщик - родственник бывшего командира ОМОН Республики Таджикистан Халимова, принимавшего с 2015 года участие в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии и являвшегося одним из лидеров террористической организации. Контакт с ним задержанный намеревался установить в Сирии, куда планировал выехать в конце апреля. Возбуждено уголовное дело», - сказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что уголовное дело в отношении задержанного, чье имя не разглашается, возбуждено по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности». В ФСБ отмечают, что родственник Халимова вербовал и переправлял в Сирию верующих, посещающих мечети Тахтамукайского района Адыгеи, для участия в боевых действиях на стороне ИГ. В мобильных телефонах мужчины обнаружены материалы пропагандистского характера, а также история посещения сайтов, которая указывает на то, что он планировал вылететь в Турцию.

«Свою вину в вербовочной деятельности в интересах ИГ задержанный признал. Проведение комплекса оперативных и следственных действий продолжается», - добавили в пресс-службе УФСБ по Адыгее.

Ранее, британское издание The Times со ссылкой на военный источник в Ираке сообщило о гибели в результате ракетного авиаудара в Ирак Гулмурода Халимова.

По данным издания, бывший таджикский полковник, которого называют военным министром джихадистов, был убит во время авиаудара в иракском городе Мосул.

Также, сообщалось, что Халимов стал новым «министром войны» ИГ, сменив на этом посту погибшего Тархана Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани. Он был самым высокопоставленным членом группы в Мосуле и занял второе место после главы группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Напомним, бывший командир ОМОН МВД Таджикистана пропал в апреле 2015 года. Через месяц в интернете появилось видео-обращение Халимова, в котором он рассказал, почему примкнул к «Исламскому государству».

Таджикские власти обвинили беглого полковника в измене государству и объявили его в розыск через Интерпол.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении экс-командира ОМОН по трем статьям – 305 (Измена государству), 187 ч.2 (Участие в преступной группировке) и 401 (Участие в боевых действиях за рубежом) УК РТ.

30 августа власти США объявили награду в $3 млн за информацию о местонахождении Халимова.

Гулмород Халимов родился в Варзобском районе в 1975 году. Во время гражданской войны в Таджикистане служил в президентской гвардии. С 1997 года начал служить в ОМОН рядовым бойцом, неоднократно отмечался государственными наградами, дослужился до звания полковника. Окончил Высшую академию МВД Таджикистана. Участвовал в операциях против вооружённых формирований в Раштской долине в 2009 году и Хороге в 2012 году.