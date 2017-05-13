Миллиардер из России за $32 млн выставил на продажу особняк известной балерины Матильды Кшесинской

- Российский миллиардер выставил на продажу Villa Marizzina — виллу балерины Матильды Кшесинской на французской Ривьере, которую приобрел в 2010 году, рассказал The Wall Street Journal девелопер Нил Галлоуэй, который занимался реконструкцией дома.

Имя владельца дома не называется. Он планирует продать виллу Villa Marizzina примерно за $32,87 млн, не прожив в ней ни дня. Площадь дома — более 1,6 тыс. кв. м. Галлоуэй сообщил, что миллиардер купил виллу в 2010 году. Она находилась в обветшалом состоянии, и бизнесмен решил вложить в нее часть состояния, заработанного на «производстве вагонов», пишет издание.

«Дом был в ужасном состоянии, все прогнило — одно из тех мест, оказавшись в котором, вы сразу хотите принять душ», — рассказал WSJ девелопер. По его словам, год ушел на получение разрешения на реконструкцию, а сами работы заняли пять лет. Рабочие заменили практически весь интерьер, сохранив только стены и балюстраду.

Владелец решил вставить панорамные окна с видом на море и оригинальные двери. После реставрации в особняке появились две кухни, семь спален с ванными комнатами, кинозал, винный погреб и помещения для персонала.

Газета пишет, что первым владельцем особняка была итальянская графиня. В начале ХХ века она продала виллу балерине Матильде Кшесинской, которая поселилась там после революции 1917 года вместе со своим супругом великим князем Андреем Романовым. Однако в 1929 году они были вынуждены продать дом и переехать в Париж, чтобы погасить долги балерины, накопленные из-за пристрастия к азартным играм, передает WSJ.

Следующим владельцем стала итальянская аристократка княгиня Одескальки, которая жила в вилле до 1980 года. После смерти она завещала дом своему слуге, у которого не было средств, чтобы содержать виллу, из-за чего она и обветшала, рассказывает Галлоуэй. После его смерти, сын продал дом российскому миллиардеру. Потратив «крупные суммы» на реконструкцию, он решил продать усадьбу. По словам Галлоуэя, у россиянина уже есть дом поблизости.

Надзорный орган Франции, который следит за реставрацией исторических архитектурных сооружений, считает, что владельцу удалось сохранить исторический облик виллы даже после реконструкции.

Матильда Кшесинская была примой-балериной Мариинского театра в дореволюционной России. В 1890 году она познакомилась с будущим российским императором Николаем II, а в 1921-м стала супругой великого князя Андрея Владимировича.

В октябре 2017 года в прокат выйдет фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», сюжет которого строится вокруг романа императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.