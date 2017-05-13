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  13 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане задержан гражданин Кыргызстана, пытавшийся сбыть более 40 кг ртути

CA-NEWS (TJ) - Сотрудниками ОМВД города Истаравшан задержан гражданин Кыргызстана Бактыбек Касымбаев за незаконную торговлю ртутью, сообщает 12 мая пресс-служба МВД Таджикистана.

У гражданина Кыргызстана 1966 года рождения, жителя города Бишкека на территории сельского джамоата Хистеварз Б.Гафуровского района Согдийской области были изъяты стеклянные и пластиковые емкости в которых находилось вещество серебристого цвета, химическая экспертиза показала, что данный изъятый металл являлся ртутью, говорится в сообщении.

Подозреваемый, в общей сложности пытался реализовать 44,670 килограммов ртути, стоимостью $45 за кг.

В отношении Касымбаева Б.У., возбуждено уголовное дело по статье 206 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан, в настоящее время он находится под предварительном арестом.

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mulycha
14:13, 13 мая 2017
УК РТ

Статья 206. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта



1) Незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, транспортировка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2) Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) повторно,

– наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет. (ЗРТ от 13.06.13 г., № 965)

3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в отношении сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. (ЗРТ от 17.05. 04г., №35; от 13.06.13 г., № 965)
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