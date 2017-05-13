В Таджикистане задержан гражданин Кыргызстана, пытавшийся сбыть более 40 кг ртути

CA-NEWS (TJ) - Сотрудниками ОМВД города Истаравшан задержан гражданин Кыргызстана Бактыбек Касымбаев за незаконную торговлю ртутью, сообщает 12 мая пресс-служба МВД Таджикистана.

У гражданина Кыргызстана 1966 года рождения, жителя города Бишкека на территории сельского джамоата Хистеварз Б.Гафуровского района Согдийской области были изъяты стеклянные и пластиковые емкости в которых находилось вещество серебристого цвета, химическая экспертиза показала, что данный изъятый металл являлся ртутью, говорится в сообщении.

Подозреваемый, в общей сложности пытался реализовать 44,670 килограммов ртути, стоимостью $45 за кг.

В отношении Касымбаева Б.У., возбуждено уголовное дело по статье 206 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан, в настоящее время он находится под предварительном арестом.