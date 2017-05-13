Премьеры Монголии и Китая провели встречу в Пекине

CA-NEWS (MNG) - В пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился в Доме народных собраний в Пекине с премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом, прибывшим в Китай для участия в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века), сообщает в пятницу Синьхуа.

Во время встречи Ли Кэцян отметил, что Китай и Монголия - дружественные соседи и всесторонние стратегические партнеры. Стороны должны, придерживаясь принципа взаимоуважения и равенства, уважать ключевые интересы и учитывать озабоченности друг друга, а также укреплять политическую основу китайско-монгольских отношений. Китайская сторона намерена прилагать усилия для ускорения реализации сопряжения инициативы "Пояс и путь" с монгольской стратегией развития, активизировать строительство трансграничных контрольно-пропускных пунктов и развитие трансграничного торгово-экономического сотрудничества, а также ускорить разработку технико-экономического обоснования проекта создания китайско-монгольской зоны свободной торговли.

Ли Кэцян призывал реализовать достигнутые договоренности о налаживании сотрудничества в сферах строительства жилья, развития глубокой переработки сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства и энергопользования.

Жаргалтулгын Эрдэнэбат со своей стороны отметил, что монгольская сторона уважает ключевые интересы китайской стороны и готова прилагать усилия для стыковки стратегий развития двух стран и укрепления двустороннего сотрудничества в сферах горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и скотоводства, трансграничной торговли, строительства КПП, охраны окружающей среды и развития возобновляемых ресурсов.

После встречи главы правительств двух государств присутствовали на подписании пакета документов о двустороннем сотрудничестве.