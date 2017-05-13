В ходе визита президента Узбекистана в Китай подписаны соглашения по газу и гидроэнергетике на сумму $20 млрд (фото)

CA-NEWS (UZ) - В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Китай объем подписанных инвестиционных соглашений и контрактов превысил $20 млрд, сообщает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на национальный телеканал «Узбекистон».

В нефтегазовой отрасли подписано 10 документов на общую сумму более $5 млрд. В частности, среднесрочный контракт на поставку природного газа из Узбекистана в Китай, соглашение о финансировании строительства завода синтетического жидкого топлива на юге Узбекистана, а также проекты по повышению энергосбережения. Кроме того, подписаны соглашения по модернизации почти 300 насосных станций и развития гидроэнергетики в Узбекистане на общую сумму $3 млрд.

Ранее сообщалось, что стороны подписали пакет документов, в который вошли Меморандум о взаимопонимании в сфере ветеринарии и карантина инспекции растений, Меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества между субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, план сотрудничества в межведомственном обмене в сфере сельского хозяйства на 2018-2020 годы.

Визит Шавката Мирзиёева в КНР проходит 11-13 мая. Глава Узбекистана также примет участие в форуме высокого уровня «Один пояс — один путь» в Пекине 14-15 мая. Китай — один из крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Узбекистана. По данным узбекской стороны, в 2016 году объем взаимного товарооборота составил $4,25 млрд, в том числе экспорт Узбекистана — $2 млрд, импорт — $2,25 млрд. Объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана достиг $8 млрд — самый высокий показатель среди зарубежных вложений в республику.