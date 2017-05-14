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  14 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Официальный визит президента Узбекистана в Китай (фото, видео)
Предыстория: В ходе визита президента Узбекистана в Китай подписаны соглашения по газу и гидроэнергетике на сумму $20 млрд

CA-NEWS (UZ) - Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай прошел с 11 по 13 мая. Глава Узбекистана также примет участие в форуме высокого уровня «Один пояс — один путь» в Пекине 14-15 мая.

Ранее сообщалось, что стороны подписали пакет документов, в который вошли Меморандум о взаимопонимании в сфере ветеринарии и карантина инспекции растений, Меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества между субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, план сотрудничества в межведомственном обмене в сфере сельского хозяйства на 2018-2020 годы.

В рамках визита объем подписанных инвестиционных соглашений и контрактов превысил $20 млрд.

В нефтегазовой отрасли подписано 10 документов на общую сумму более $5 млрд. В частности, среднесрочный контракт на поставку природного газа из Узбекистана в Китай, соглашение о финансировании строительства завода синтетического жидкого топлива на юге Узбекистана, а также проекты по повышению энергосбережения. Кроме того, подписаны соглашения по модернизации почти 300 насосных станций и развития гидроэнергетики в Узбекистане на общую сумму $3 млрд.

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