Официальный визит президента Узбекистана в Китай (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) - Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай прошел с 11 по 13 мая. Глава Узбекистана также примет участие в форуме высокого уровня «Один пояс — один путь» в Пекине 14-15 мая.

Ранее сообщалось, что стороны подписали пакет документов, в который вошли Меморандум о взаимопонимании в сфере ветеринарии и карантина инспекции растений, Меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества между субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, план сотрудничества в межведомственном обмене в сфере сельского хозяйства на 2018-2020 годы.

⇳

В рамках визита объем подписанных инвестиционных соглашений и контрактов превысил $20 млрд.

В нефтегазовой отрасли подписано 10 документов на общую сумму более $5 млрд. В частности, среднесрочный контракт на поставку природного газа из Узбекистана в Китай, соглашение о финансировании строительства завода синтетического жидкого топлива на юге Узбекистана, а также проекты по повышению энергосбережения. Кроме того, подписаны соглашения по модернизации почти 300 насосных станций и развития гидроэнергетики в Узбекистане на общую сумму $3 млрд.