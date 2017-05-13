Экс-генпрокурор Туркменистана арестован вместе с 50 сотрудниками прокуратуры и МВД, - источники

CA-NEWS (TM) - Бывший генеральный прокурор Туркменистана взят под стражу, вместе с ним ещё около 50 бывших сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык» со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников.

Аманмырат Халлыев был уволен президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, обвинившим генпрокурора в отсутствии противодействия коррупции и взяточничества.

Как сообщают источники, бывший генпрокурор Халлыев, сразу после совещания Совета Безопасности 4 мая, был помещен под домашний арест, а через несколько дней его взяли под стражу. Вместе с ним арестованы ещё около 50 человек, в том числе прокуроры и сотрудники органов внутренних дел, уволенные президентом Туркменистана.

По словам источников, в том числе близких к тукменским силовым структурам, большинство сотрудников прокуратуры и полиции были арестованы ещё до совещания 4 мая. Бердымухамедов обвинил прокуратуру и полицию в коррупции.

Причиной громкого увольнения генпрокурора Халлыева и строгого выговора главе МВД Искандеру Муликову, по данным издания, стало то, что президент Бердымухамедов был разгневан на своих силовиков.

«Президент Туркменистана требует от Искандера Муликова, чтобы он активизировал меры по привлечению денежных средств за счёт состоятельных людей, в том числе бизнесменов и чиновников. В связи с этим, в Ашхабаде и регионах арестованы десятки видных предпринимателей, от которых требуют помочь деньгами на проведение Азиады, в противном случае их пугают последствиями. Президент крайне недоволен действиями Муликова и прокуратуры. В Байрамалы несколько прокуроров и сотрудников МВД были уволены и арестованы. Во время обысков дома у одного прокурора нашли 15 миллионов долларов наличными. И, об этом уже доложено президенту», - рассказал 29 апреля источник близкий к структурам власти.

«Гневное выступление президента на совещании, показанном по государственным телеканалам, было связано с тем, что в то время как, его указания по привлечению средств на Азиаду не выполняются, у силовиков дома находят крупные суммы денег», - рассказал наш собеседник.

«Ситуация настолько отчаянная, что президент Гурбангулы Бердымухамедов сам лично просил крупных бизнесменов помочь с деньгами на Азиаду. Так, например, он лично просил Эрола Табанчи (турецкий предприниматель, владелец крупнейшей в Туркменистане строительной компании «Полимекс Иншаат» - прим.) о помощи. А в это время, у работников прокуратуры и внутренних дел находят миллионы долларов наличными. Он до того был зол, что все ожидали, что и Искандер Муликов будет уволен, но он пока отделался строгим выговором. Муликов теперь ходит по тонкому льду. Его спасло то, что у него тесные отношения в влиятельными людьми из ближайшего окружения Бердымухамедова»,- утверждает источник, близкий к властным структурам.

Он также добавил, что раздражение президента растёт с каждым днём, по мере приближения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, запланированных на 17-27 сентября этого года.

Источники, также, утверждают, что в рамках мер по привлечению средств, а по сути, взимания денег для Азиады, также арестованы десятки предпринимателей, не пожелавших или не сумевших сделать вклад.

Столица Туркменистана была выбрана в качестве хозяйки V Азиатских игр в декабре 2010 года. На Азиатские игры в Ашхабаде уже потрачено около $8 миллиардов, в том числе более $5 миллиардов на Олимпийский городок и $2,3 миллиарда на новый международный аэропорт.