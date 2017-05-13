У Туркменистана и Узбекистана самый высокий рост ВВП в Центральной Азии, - ВБ
- Туркменистан, экономика
- 14:31, 13 мая 2017
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Единственная среднеазиатская страна, где не будет снижения темпов, — Туркменистан: там рост ВВП повысится с 6,2% до 6,3%.
В свою очередь, рост ВВП Узбекистана сократиться с 7,8% до 7,6% в 2017 году.
ВВП Таджикистана замедлится до 5,5% в этом году с 6,9% в 2016 году.
Рост ВВП Кыргызстана по итогам 2016 года составил 3,8%, в 2017 году прогнозируется, что он составит 3,4%. По данным доклада, это связано с запланированным снижением добычи золота, при этом остальные отрасли экономики будут расти.
В Казахстане с 1 процента в прошлом году ожидается рост до 2,4% в этом.
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