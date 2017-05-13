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  13 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте пройдет международная конференция по безопасности в Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Осенью этого года в Ташкенте состоится Международная конференция по безопасности в Центральной Азии под эгидой ООН. Об этом заявил замминистра иностранных дел Узбекистана Анвар Насыров в рамках заседания Форума ШОС, проходящего в столице, сообщает в пятницу, 12 мая ИА «Жахон».

Дипломат пояснил, что международная конференция высокого уровня состоится осенью текущего года под эгидой ООН и будет посвящена проблемам обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.

«Одной из главных целей мероприятия является создание постоянно действующей площадки для обсуждения актуальных вопросов регионального сотрудничества и выработка по ним взаимоприемлемых решений», – сообщил замминистра иностранных дел Узбекистана.

По словам Насырова, решающим фактором обеспечения безопасности и устойчивого развития нашего региона является достижение мира и стабильности в Афганистане. В Узбекистане, заявил он, твердо убеждены в том, что военного решения афганской проблемы нет. Единственный путь – это мирные политические переговоры под эгидой ООН, продолжение оказания международным сообществом содействия социально-экономическому развитию этой страны и ее вовлечение в механизмы регионального экономического сотрудничества.

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