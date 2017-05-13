РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Улан-Баторе открылась международная книжная выставка-ярмарка (фото)
CA-NEWS (MNG) - 12 мая на главной площади столицы Монголии открылась очередная Улаанбаатарская международная книжная выставка-ярмарка, сообщает Монцамэ.

На главной выставке страны были представлены лучшие образцы художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы. В этом году на нескольких тематических площадках пройдет ряд мероприятий: творческие встречи с известными писателями, деятелями культуры; презентации новых изданий; культурная презентация и выступление 14 стран; международная кухня и детский флеш-моб.

С момента своего существования Улаанбаатарская международная книжная выставка-ярмарка зарекомендовала себя как уникальная платформа для взаимодействия и общения поклонников литературы, авторов и книгоиздателей разных стран и континентов. В этом году ее гости смогут встретить здесь своих любимых авторов, приобрести их книги и получить автографы.

Улаанбаатарская международная книжная ярмарка-2017 включает в себя множество мероприятий, таких как книги, игры, благотворительная коллекция для «Детского книжного дворца», поэзия и чтение детской книги и представление артистов Улаанбаатарского ансамбля.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×