В Улан-Баторе открылась международная книжная выставка-ярмарка (фото)

- 12 мая на главной площади столицы Монголии открылась очередная Улаанбаатарская международная книжная выставка-ярмарка, сообщает Монцамэ.

На главной выставке страны были представлены лучшие образцы художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы. В этом году на нескольких тематических площадках пройдет ряд мероприятий: творческие встречи с известными писателями, деятелями культуры; презентации новых изданий; культурная презентация и выступление 14 стран; международная кухня и детский флеш-моб.

С момента своего существования Улаанбаатарская международная книжная выставка-ярмарка зарекомендовала себя как уникальная платформа для взаимодействия и общения поклонников литературы, авторов и книгоиздателей разных стран и континентов. В этом году ее гости смогут встретить здесь своих любимых авторов, приобрести их книги и получить автографы.

Улаанбаатарская международная книжная ярмарка-2017 включает в себя множество мероприятий, таких как книги, игры, благотворительная коллекция для «Детского книжного дворца», поэзия и чтение детской книги и представление артистов Улаанбаатарского ансамбля.

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