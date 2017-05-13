Афганские силовики выбили талибов из 2 уездов на границе с Таджикистаном

CA-NEWS (TJ) - Военные Афганистана сумели выбить боевиков движения «Талибан» и установить контроль над двумя уездами в афганской провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном, сообщает телеканал Tolonews.

После 13 дней боестолкновений талибы уступили занятые ими территории уездов Зебак и Ишкашим.

Уезд Зебак афганской провинции Бадахшан вместе с административным центром перешли под контроль талибов 28 апреля. Также была отмечена активность боевиков в афганском Ишкашиме. 6 мая талибы взяли уезд Калъаи Зол, который находится на границе с таджикским заповедником «Тигровая балка».

Граница находится под усиленным контролем таджикских пограничников. До сегодняшнего дня не было зафиксировано ни одной провокации с афганской стороны, отмечает издание «ASIA-Plus».

В таджикском Ишкашиме в больницу было доставлено 11 офицеров афганской армии. Один из них скончался в результате тяжелых ранений.

По данным телеканала, под контролем талибов пока остаются уезды Варджудж и Ямган. Также талибы частично есть и в других уездах Бадахшана.