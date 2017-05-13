Узбекистан намерен полностью механизировать сбор хлопка

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан в ближайшее время планирует полностью перейти на машинный сбор хлопка, сообщил журналистам председатель правления «Узагротехсаноатхолдинга» Нодир Отажонов, передает «Sputnik Узбекистан».

По его словам, для этого республике необходимо поставить на внутренний рынок до 10 тысяч единиц хлопкоуборочной техники. При таком условии страна сможет достичь механизированного сбора урожая хлопка на 100%. На сегодняшний день на полях страны эксплуатируются свыше тысячи хлопкоуборочных машин.

«Механизация уборки хлопка-сырца является приоритетной задачей для нашей республики. Производство этих машин также подразумевает комплекс вопросов, начиная от подготовки полей, посева, культивации, опрыскивания и так далее. Если останавливаться на цифрах, то потребность страны в таких машинах оценивается от пяти до десяти тысяч единиц», - пояснил руководитель холдинга.

При этом он добавил, что годовые возможности по производству хлопкоуборочных машин составляют от одной тысячи до полутора тысяч в год. В планах на этот год — произвести свыше 600 единиц хлопкоуборочной техники.

«Я считаю, что в ближайшие пять лет будем продвигаться значительными темпами. В скором времени мы должны перейти на услуги механизации, так как мы прекрасно знаем, что ручной сбор - весьма затратная вещь, и она связана с мобилизацией огромного количества людей. Создание нового холдинга подразумевает решение таких глобальных задач в сравнительно короткие сроки. Полагаю, что со следующего года на внутренний рынок будет поставляться не менее тысячи единиц машин», - сказал Отажонов.

По его мнению, переходный период от ручного сбора к механизации идет не так гладко. В этой связи в системе холдинга ведется работа над комплексом вопросов в данном направлении. Главный приоритет - обеспечение высокого качества машин. В связи с этим начаты работы по глубокой модернизации мощностей, ведется кооперация с более чем 10 производителями, где имеются современные технологии, в том числе с отечественным автопромом.

«Мы работаем не только с теми, кто эксплуатирует наши машины, но и с теми, кто принимает хлопок-сырец, чтобы с их стороны не было нареканий. В этом году мы покажем, что эта машина конкурентоспособная и производительная», - добавил председатель холдинга.