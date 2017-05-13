США планируют поставить Саудовской Аравии оружия на $100 млрд, - Reuters

CA-NEWS (CA) - США близки к заключению нескольких договоров по поставкам Саудовской Аравии вооружения на сумму более $100 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

По словам чиновника, в течение десяти лет общая стоимость сделки в конечном счете может превысить $300 млрд. В рамках договоренности США планируют помочь Саудовской Аравии в повышении обороноспособности.

«Мы находимся на заключительной стадии целой серии сделок», - сказал чиновник.

Пакет договоров прорабатывается в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Садовскую Аравию, намеченного на 19 мая. Это будет его первая зарубежная поездка в качестве после избрания на пост президента США.

Reuters отмечает, что США также намерены продолжать оказывать поддержку Израилю, «сохраняя его военное превосходство над соседями».