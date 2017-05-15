Си Цзиньпин: Китай выделит Фонду Шелкового пути $14,5 млрд

CA-NEWS (CA) - Китай намерен выделить еще 100 млрд юаней ($14,5 млрд) в Фонд Шелкового пути. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия форума «Один пояс — один путь» в Пекине, передает Associated Press.

Также председатель КНР добавил, что два китайских банка предоставят еще 380 млрд юаней ($55 млрд) в виде займов на развитие инициативы «Один пояс — один путь».

Фонд был образован в 2014 году для финансовой поддержки инфраструктурных проектов в развивающихся странах.

«Мы должны выстроить открытую платформу для кооперации, а также поддерживать и взращивать открытую мировую экономику», — сказал Си Цзиньпин.

Также председатель КНР добавил, что два китайских банка предоставят еще 380 млрд юаней ($55 млрд) в виде займов на развитие инициативы «Один пояс — один путь».

Двадцать восемь глав государств собрались в Пекине в эти выходные на конференцию, которая будет «определять и приводить в действие» планы главы КНР Си Цзиньпина в отношении «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века», впервые предложенных в 2013 году.

Среди главы государств посетивших Пекин: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин.

В их числе президент Аргентины Маурисио Макри, президент Чили Мишель Бачелет, президент Чехии Милош Земан, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Кении Ухуру Кениатта, президент Лаоса Боунханг Форачит, президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вьетнамский президент Тран Дай Куанг, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, премьер-министр Эфиопии Хайлемариам Дессалегн, премьер-министр Фиджийян Вореке Баинимарама, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Италии Паоло Джентилони, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, премьер-министр Монголии Жаргальтулга Эрденбат, государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, премьер-министр Польши Беата Шидло, премьер-министр Сербии Александр Вучич, премьер-министр Испании Мариано Рахой и премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе.