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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бетонная труба рухнула на рабочих на Кызылординской ТЭЦ, один человек погиб (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - Вечером 14 мая в Кызылорде на территории местной ТЭЦ при проведении работ по демонтажу дымовой трубы произошло ее обрушение на двух рабочих.

Один из пострадавших госпитализирован в Областной медицинский центр, второй находится под завалами, ведутся спасательные работы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслана Иманкулова.

"Задействованы сотрудники и техника опергруппы ДЧС Кызылординской области, Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Кызылординской области. На данный момент задействовано порядка 60 человек спасателей, более десяти единиц техники и два кинологических расчета", - говорится в сообщении.

Ночью 15 мая в 3.45 по местному времени кинологическим расчетом Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда обнаружено и извлечено из под завалов тело второго рабочего, проводившего работы по демонтажу.

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