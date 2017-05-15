В Париже прошла инаугурация самого молодого президента в истории Франции (фото)

CA-NEWS (CA) - В Елисейском дворце в Париже прошла инаугурация нового президента Франции Эммануэля Макрона. Уходящий лидер Франсуа Олланд встретил своего преемника на красной ковровой дорожке на ступенях дворца, сообщает Би-би-си.

До начала церемонии Макрон и Олланд провели закрытое совещание, входе которого Олланд, в частности, передал новому лидеру код от так называемого «ядерного чемоданчика».

Церемония инаугурации включает в себя передачу новому главе государства атрибутики, символизирующей власть, передачу государственных тайн, принятие присяги и речь виновника торжества уже в роли президента.

По традиции, президент Франции является Великим магистром Ордена почетного легиона, в связи с чем Эммануэлю Макрону на время его полномочий вручен Орден почетного легиона, принадлежавший еще Наполеону I.

Передача президентских полномочий продолжалась рекордные 65 минут, после чего уже бывший глава государства Франсуа Олланд покинул Елисейский дворца на личном, довольно скромном Peugeot. До дверей машины его провожал Макрон. Публика приветствовала теперь уже экс-главу государства аплодисментами.

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Пресс-секретарь Макрона Лоранс Аим сообщила в своем Twitter, что для инаугурации ее патрон выбрал костюм фирмы Jonas & Cie за 450 евро.

«Франция находится на пороге великого возрождения. Мы живём во времена, которые определят судьбу Франции на десятилетия вперёд. Именно нам предстоит определять мир, в котором будут жить следующие поколения», - сказал собравшимся во дворце новый президент.

«Мир нуждается в том, чтобы француженки и французы учили его быть дерзкими в вопросах свободы, требовательными в вопросах равенства и решительными в контексте братства», - продолжил Эммануэль Макрон.

Молодой президент также является убежденным сторонником усиления и реформирования Евросоюза: «ЕС должен стать более демократичным, он и есть гарантия нашего суверенитета».

Среди гостей на церемонии присутствовала и новая первая леди Франции Бриджит Макрон, которая по окончании официальной церемонии попросила архиепископа Франции и верховного раввина страны «много молиться за её мужа».

Церемония инаугурации продолжилась в Елисейских садах, где восьмой президент Пятой республики услышит 21 пушечный залп с противоположного берега Сены.

Затем новый президент, по традиции, проследовал по Елисейским полям к Триумфальной арке, где возложит цветы к мемориалу неизвестного солдата.

После чего он отправился в парижскую ратушу, где его примет мэр Парижа Анн Идальго. «Что касается меня, уже этим вечером я буду работать», - написал Макрон в Twitter.

Макрон - самый молодой президент в истории Франции. Его советником назначен 30-летний Исмаэль Эмельен, недавно закончивший магистратуру престижного Института политических исследований. Эмельен был советником Макрона по вопросам стратегии ещё в период, когда тот был министром финансов.

Остается открытым вопрос о том, кто займет должность премьер-министра страны. Самыми возможными кандидатами аналитики называют главу Междуародного валютного фонда Кристин Лагард и лидера центристской партии «Демократическое движение», экс-кандидата в президенты и мэра города По Франсуа Байру.

Эммануэль Макрон победил по итогам второго тура президентских выборов, который состоялся 7 мая. 10 мая глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус официально объявил Макрона победителем.

Согласно окончательным данным, он получил 66,1% голосов, в то время как его соперница по второму туру Марин Ле Пен - 33,9%.

Макрон родился в 1977 году в городе Амьен на севере Франции в семье медиков.

Макрон также является первым с 1958 года президентом, не представляющим ни одну из двух основных политических партий Франции.