РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
50 таджикских студентов не могут выехать на учебу в Саудовскую Аравию
CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 50 студентов не могут попасть на учебу в высшие учебные заведения Саудовской Аравии. Сотрудники посольства Саудовской Аравии в Таджикистане сказали, что вопрос обучения таджикских студентов в этой стране до сих пор находится на стадии рассмотрения.

Один из студентов на условиях анонимности рассказал, что в августе 2016 года прошел конкурс Министерства образования и науки Таджикистана и в январе этого года должен был выехать в Эр-Рияд. Прошло пять месяцев, но ответа они не получили.

По словам директора Центра международных программ Минобразования Таджикистана Исматулло Шодиева, данный вопрос затянулся на 9 месяцев. «Саудовская Аравия изучила личность каждого из 50 таджикских студентов и дала разрешение на их въезд. Данный вопрос обсуждался также между министром иностранных дел Таджикистана и послом Саудовской Аравии в Душанбе. Но пока неизвестно, когда студенты поедут на учебу», - сказал он.

Посол Саудовской Аравии в РТ Абдулазиз бин Мухаммад Албоди рассказал, что таджикская сторона будет своевременно оповещена в случае подвижек по данному вопросу, сообщает радио Озоди.

В январе 2017 года в ходе визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Саудовскую Аравию была достигнута договоренность о том, что королевство выделит квоты таджикским студентам для обучения в светских университетах.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×