50 таджикских студентов не могут выехать на учебу в Саудовскую Аравию

- В Таджикистане 50 студентов не могут попасть на учебу в высшие учебные заведения Саудовской Аравии. Сотрудники посольства Саудовской Аравии в Таджикистане сказали, что вопрос обучения таджикских студентов в этой стране до сих пор находится на стадии рассмотрения.

Один из студентов на условиях анонимности рассказал, что в августе 2016 года прошел конкурс Министерства образования и науки Таджикистана и в январе этого года должен был выехать в Эр-Рияд. Прошло пять месяцев, но ответа они не получили.

По словам директора Центра международных программ Минобразования Таджикистана Исматулло Шодиева, данный вопрос затянулся на 9 месяцев. «Саудовская Аравия изучила личность каждого из 50 таджикских студентов и дала разрешение на их въезд. Данный вопрос обсуждался также между министром иностранных дел Таджикистана и послом Саудовской Аравии в Душанбе. Но пока неизвестно, когда студенты поедут на учебу», - сказал он.

Посол Саудовской Аравии в РТ Абдулазиз бин Мухаммад Албоди рассказал, что таджикская сторона будет своевременно оповещена в случае подвижек по данному вопросу, сообщает радио Озоди.

В январе 2017 года в ходе визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Саудовскую Аравию была достигнута договоренность о том, что королевство выделит квоты таджикским студентам для обучения в светских университетах.