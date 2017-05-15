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  15 мая 2017
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В Астане снесли «дом с портретами Назарбаева» (видео)
Предыстория: Жительница Астаны обклеила свой дом портретами Назарбаева, чтобы спасти его от сноса (видео)Продолжение: В Астане пришли выселять из дома, обклеенного портретами Назарбаева
CA-NEWS (KZ) - В Астане снесли дом Раушан Уябаевой, стены которого были обклеены портретами президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Властям все же удалось уговорить жильцов покинуть дом.

Хозяйка дома Несипкуль Уябаева сказала, что устала противостоять властям, но не перестала считать их действия незаконными.

Руководитель государственного коммунального предприятия «Городская недвижимость» при акимате Астаны Александр Строчков сказал, что жильцам дома предоставлена возможность пожить в общежитии, пока судебные исполнители не перечислят им компенсацию, определенной судом.

Власти Астаны с прошлого года пытались снести по решению суда этот дом в садоводческом товариществе «Майский» в рамках расширения новой столицы Казахстана, но собственник и жильцы этого дома не соглашались с размером компенсации, считая его заниженным.

21 апреля в Астане на совещании по вопросам подготовки к международной выставке «ЭКСПО» Назарбаев возмутился наличием старых домов в центре столицы, которые портят вид города.

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