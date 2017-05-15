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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Португалия заняла первое место на «Евровидении-2017» (видео)

CA-NEWS (CA) - Участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois («Любить за двух») стал победителем ежегодного международного конкурса «Евровидение-2017», финал которого прошел 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном канале конкурса на YouTube.

По результатам голосования жюри конкурса и зрителей в 42 странах представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.

Второе место занял родившийся в Москве участник из Болгарии 17-летний Кристиан Костов, исполнивший композицию Beautiful Mess. Ему отдали 615 очков. На третьем месте — музыкальная группа SunStroke Project из Молдавии (374 балла). В шестерку лучших вошли также исполнительница из Бельгии Blanche с песней City Lights (363 балла), певец из Швеции Робин Бенгтссон (344 балла), а также Франческо Габани из Италии (334 балла).

27-летний Сальвадор Собрал стал единственным конкурсантом «Евровидения», который выступил на малой сцене без танцевального сопровождения со световыми эффектами. После вручения ему «Хрустального микрофона» — главного приза мероприятия — он вышел на сцену со своей сестрой Луизой и исполнил еще раз свою песню, обмотав национальным флагом Португалии стойку микрофона.

«Я хочу сказать, что мы живем в мире одноразовой музыки, фестивальной музыки, которая не содержит в себе никакого смысла, и я думаю, что это может быть победой музыки с людьми, которые создают музыку со смыслом. Музыка — это не фейерверк, музыка — это чувство. Так что давайте попробуем изменить это и вернуть настоящую музыку», — сказал Собрал после оглашения результатов голосования.

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