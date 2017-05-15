Тысячи людей в Москве вышли на митинг против сноса пятиэтажек (фото)

CA-NEWS (CA) - Тысячи людей вышли в воскресенье на митинг против масштабного плана реновации Москвы, под которым власти российской столицы подразумевают снос старых домов и переселение их жильцов в новые квартиры, сообщает Reuters.

По данным московской полиции, митинг на Проспекте Сахарова собрал около 8.000 человек. Неформальное объединение волонтеров "Белый счетчик", занимающееся подсчетом людей на митингах, сообщило, что акция собрала около 20.000 человек. Такую же цифру называли полицейские, стоявшие в оцеплении.

"Давайте защитим наш город, наши дома. Руки прочь от Москвы!" - прокричала со сцены организатор митинга Юлия Галямина, которая оценила число собравшихся в 50.000 человек.

Программа реновации Москвы объемом 3,5 триллиона рублей рассчитана на срок до 20 лет и может затронуть 1,6 миллиона человек, а площадь домов, подлежащих сносу, составляет 25 миллионов квадратных метров, сообщали ранее российские СМИ.

Пришедшие на митинг люди опасаются, что программа массового сноса старых домов позволит городским властям признавать ветхим любое жилье и откроет дорогу для злоупотреблений, а также боятся, что их права собственности будут нарушены.

Митингующие призывали к отставке мэра Москвы Сергея Собянина и столичного правительства; в толпе были видны транспаранты "Руки прочь от наших домов". На митинг пришли оппозиционные политики Алексей Навальный и Григорий Явлинский.

Власти Москвы, год назад массово сносившие торговые павильоны, постройку которых они сочли незаконной, обещают предоставить жильцам подлежащих сносу домов более качественные квартиры в тех же районах, а также говорят, что будут прислушиваться к мнению москвичей.

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