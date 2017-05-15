Назарбаев Си Цзиньпину: Другие страны могут учиться отношениям Казахстана и Китая

CA-NEWS (KZ) - Отношения между Казахстаном и Китаем стали образцовыми, заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев на двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент Tengrinews.kz из Пекина.

"Наше многостороннее сотрудничество Казахстана с Китайской Народной Республикой стало образцовым. Другие страны могут у нас учиться. Благодаря вашему доброму отношению к Казахстану развиваются все вопросы, и сегодня я могу сказать, что результат Шелкового пути уже работает, и в этом году динамика роста нашего товарооборота составляет 30 процентов", - обратился Назарбаев к главе КНР.

Президент Казахстана обратил внимание на большую поддержку инициативы Китая в мире, отметив, что в программе участвует более 60 стран, охватывающих 45 процентов населения. "Ваше выступление сегодня на открытии форума было очень содержательным и дало ответ на многие вопросы, которые сейчас вы поднимаете в связи с этим. Когда в 2013 году в Казахстане в своем выступлении вы впервые объявили об этом, прошло четыре года - как будто вы знали, что некоторые заинтересованные люди начнут работать против глобализма, замкнут все в себе. Все в мире задаются вопросом, а как дальше будет развиваться сотрудничество? И в это время ответ - "Один пояс, один путь" - это новая парадигма, схема сотрудничества", - добавил глава государства.

Си Цзиньпин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за вклад Казахстана в процесс урегулирования сирийского конфликта. Председатель КНР отметил успешность программы "Нурлы жол", а также актуальность международной инициативы СВМДА.

Лидер КНР подтвердил готовность посетить Казахстан с официальным визитом, принять участие в саммите ШОС и открытии международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017". Главы государств обсудили также ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено темам увеличения товарооборота и сотрудничества в области промышленности, инноваций, транспорта и энергетики.

Кроме того, в рамках визита в Пекин Нурсултан Назарбаев встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

В ходе диалога президент поднял вопросы сопряжения Шелкового пути и казахстанской программы "Нурлы жол", обратив внимание на то, что товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос на 30 процентов.

Напомним, 14-15 мая в Пекине проходит международный форум "Один пояс, один путь", собравший глав государств и правительств более 20 стран. Президент Казахстана прибыл в Китайскую Народную Республику для участия в форуме 13 мая.



