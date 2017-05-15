Китай предоставит Монголии грант в размере более $289 млн

CA-NEWS (MNG) - Китай предоставит Монголии грант в размере 2 млрд юаней (более $289 млн) в ближайшие три года, об этом говорилось на встрече премьер-министра Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбата с лидером КНР Си Цзиньпинем, сообщает портал Gogo.

Напомним, в Пекине с 14 по 15 мая проходит форум «Один пояс — один путь». В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств.

На встрече, которая прошла на форуме «Один пояс- один путь» в Пекине две стороны выразили готовность вывести стратегическое партнерство Монголии и Китая на новый уровень.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил: «Со времени моего официального визита с 2014 года, наши две страны проделали много работы и достигли очевидных результатов. В дальнейшем отношения Китая и Монголии должны быть укреплены».

Он подчеркнул, что Китай и Монголия должны вместе извлекать пользу из мирового развития.

Премьер-министр Монголии отметил, что отношения с Китаем являются приоритетом внешней политики Монголии. Две стороны отметили, что необходимо увеличить товарооборот между двумя странами и улучшить структуру торговли.

Китайская сторона выразила готовность сотрудничать с Монголией в аграрном секторе. Сначала две страны будут сосредоточены на улучшении снабжения мясом и улучшении здоровья домашнего скота. В то же время обе стороны договорились сосредоточиться на расширении операций по пересечению границ, расширении возможностей своего въезда и в ближайшем будущем возможности придать международный статус некоторым пограничным пунктам.