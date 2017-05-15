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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин сыграл на рояле в ожидании встречи с Си Цзиньпином в Пекине (видео)

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином сыграл на рояле мотив композиции «Город над вольной Невой». Видеозапись с игрой президента опубликовал телеканал «Россия-24».

Встреча лидеров России и КНР после выступления Путина на саммите «Один пояс — один путь». Ожидая появления Си Цзиньпина, Путин сел за рояль и наиграл мелодию песни «Город над вольной Невой».

На открытии международного форума «Один пояс — один путь» в Китае президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания большого евразийского партнерства, которое свяжет в том числе​ Азию и Европу, передает ТАСС.

«Считаю, что сложение потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕврАзЭС, «Один пояс — один путь», Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии способно стать основой для формирования большого евразийского партнерства», — подчеркнул российский лидер во время своего выступления на форуме.

Глава государства также добавил, что приветствовал бы участие Европы в таком партнерстве. «Приветствовали бы участие и европейских коллег, государств Евросоюза в таком партнерстве, в этом случае оно станет действительно гармоничным, сбалансированным и всеобъемлющим», — отметил он.

Напомним, саммит «Один пояс — один путь» проходит 14 и 15 мая в Пекине. Участие в мероприятии принимают президенты и премьеры 29 государств.

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