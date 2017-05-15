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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев встретился с Путиным и Эрдоганом в Пекине

CA-NEWS (KZ) - В рамках церемонии открытия Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" Глава государства провел ряд рабочих встреч с лидерами зарубежных стран,

Президент Казахстана поприветствовал Председателя КНР Си Цзиньпина и поздравил его с успешным открытием Форума. "Нурсултан Назарбаев провел беседы с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом, с которыми обсудил итоги недавнего раунда Астанинских переговоров по Сирии.

Отмечая результаты Астанинского процесса, Эрдоган подчеркнул его значимость для продолжения диалога по сирийскому вопросу в Женеве", - говорится в информации. Кроме того, глава государства обменялся приветствиями с президентами Беларуси Александром Лукашенко и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министрами Пакистана Навазом Шарифом и Малайзии Наджибом Разаком, председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

В ходе разговора с президентом Казахстана премьер-министр Испании М. Рахой подтвердил участие Короля Испании в предстоящей международной выставке ЭКСПО-2017. Нурсултан Назарбаев также провел беседу с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеришем, который подтвердил свое намерение принять участие в предстоящем саммите ШОС в Астане.

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