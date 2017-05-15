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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На границе Туркменистана и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,8 (фото)

CA-NEWS (TM) - На севере Ирана, недалеко от границы с Туркменистаном примерно в 22:30 по местному времени произошло довольно сильное землетрясение магнитудой 5,8, сообщается на сайте Earthquake-report.com.

Сообщается о значительных разрушениях в иранском городе Боджнурд, под которым на глубине 12,4 км находился эпицентр землетрясения. Несколько деревень были полностью разрушены. Имеются данные о двоих погибших и 220 раненых.

По данным иранского агентства ISNA, в результате землетрясения погибла 54-летняя женщина и девочка-подросток. Разрушения достигли 70% в 14 деревнях .

Управляющий директор Северо-Хорасанского общества Красного Полумесяца Хасан Шакури сказал, что 37 спасателей были отправлены в пострадавший от землетрясения район. Он добавил, что 80% раненых были перемещены в палатки.

По словам спасателей, около 177 раненых были госпитализированы, а 223 человека получили медицинскую помощь на месте.

Как сообщают источники издания «Хроника Туркменистана», толчки отчетливо чувствовались и в Ашхабаде. Люди выбегали из домов на улицы, но никаких разрушений и жертв зарегистрировано не было.

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