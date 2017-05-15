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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе введено «посуточное» ограничение на подачу воды
CA-NEWS (TJ) - В городе Душанбе вводится «посуточное» ограничение на подачу питьевой воды в квартиры горожан. Ограничение на подачу воды введено с 15 мая, сообщают таджикские сми.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в течении суток воды не будет на ряде улиц районов Сино, Исмоили Сомони и Шохмансур.

С 8 утра 15 мая до 8 утра 16 мая подача воды будет ограничена жителям проспектов Дж.Расулова и С.Шерози, улиц Маяковского, Шерализода и Абдулобекова района Сино, а также в микрорайонов 15, 15а и 32 указанного района.

А вот жителям ряда улиц районов Исмоили Сомони и Шохмансур воду отключать также на сутки – с 17 по 18 мая. Воды не будет по улицам Пулоди, Истаравшана, Хусейнзода, Нарзикулова, Академиков Раджабовых, С. Айни, Бехзода, Н. Мухаммада, академика А. Адхамова, М. Турсунзода района Шохмансур, и по улицам М. Турсунзода, Шохтемура, Пушкина, Техрона, Ш. Руставели и Бохтар района Исмоила Сомони.

Руководству районов Сино, Исмоила Сомони и Шохмансур, а также ГУП «Душанбеводоканал» поручено принять меры по обеспечению жителей привозной водой на время ограничения.

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Комментарии (2)
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amam123
13:41, 15 мая 2017
А по какой причине?
не из-за новой ли системы водоснабжения?
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Guliguli
11:32, 15 мая 2017
Аки-пресс, вас читают и в Душанбе? Я думала только в КР
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